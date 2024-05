Roma, la dirigenza guarda al mercato svincolati per l’attacco: piacciono due nomi

La Roma prova a guardarsi intorno sul fronte attaccanti. La situazione Lukaku che difficilmente rimarrà a Roma con un ingaggio così importante e un prezzo di cartellino di 43 milioni, sempre se il Chelsea non dovesse aprire ad un altro prestito, e Azmoun che per il suo riscatto serviranno 12,5 milioni di euro. La qualificazione in Champions diventa così determinante anche per il prossimo mercato giallorosso, come descrive “TMW”.

La Roma segue Rafa Silva e Batshuayi

La Roma pensa anche al fronte svincolati, la dirigenza sta seguendo Rafa Silva del Benfica, e Batshuayi del Fenerbahce come scrive la “Gazzetta dello Sport”. Molto dipenderà però dalle potenzialità economiche, e anche dal prossimo direttore sportivo.