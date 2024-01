Lazio, tentativo per Rafa Silva | Arriva adesso o a giugno?

I biancocelesti hanno avviato le trattative per il fantasista portoghese, in scadenza a giugno con il Benfica. Rafa Silva non sembra aver intenzione di rinnovare, ma il club lusitano certamente non vuole privarsi di uno dei suoi migliori giocatori nella finestra di mercato invernale. Il nativo di Lisbona infatti ha già segnato 11 gol e servito 11 assist nel corso di questa stagione, in 30 presenze. Il classe ’93 rappresenterebbe un ottimo innesto per la rosa di Sarri, potendo agire da falso nueve o da esterno offensivo.

Rafa Silva: subito o in estate?

Il dubbio principale riguarda il momento del suo possibile arrivo. Come detto le aquile di Lisbona si rifiutano di lasciarlo partire a gennaio, ma potrebbero cambiare idea di fronte ad un’offerta adeguata. Vista l’età e la situazione contrattuale del giocatore, la Lazio non vuole spingersi oltre i 3-4 milioni di euro, cifra ritenuta insufficiente dal Benfica. Aggiungere dei bonus potrebbe far sbloccare la trattativa, ad ogni modo sono previsti nuovi contatti nei prossimi giorni.