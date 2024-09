Lazio, dalla Turchia: l’Antalyaspor è interessato a Toma Basic

La Lazio considera Basic un esubero e dalla Turchia rilanciano la voce dell'interesse dell'Antalyaspor per lui. C'è tempo fino a venerdì per impostare e chiudere la trattativa.

Dopo un’estate di voci di mercato Toma Basic è rimasto a Formello. Il centrocampista della Lazio non è riuscito a trovare una sistemazione ed è attualmente fuori rosa. Negli ultimi giorni l’Hajduk Spalato aveva provato a prenderlo in prestito secco, ma senza successo. Per Lotito e Fabiani il croato è però rimasto un esubero e ora è subentrato l’interessamento di un club turco.

Lazio, interesse dell’Antalyaspor per Basic: c’è tempo fino a venerdì per chiudere l’operazione

Adesso, secondo quanto riportato dal sito turco akdenizmanset.com.tr, l’Antalyaspor l’avrebbe messo nel mirino. Il club, infatti, starebbe provando a convincere il croato ad andare a giocare in SuperLig cercando di arrivare anche a un accordo con i biancocelesti. Il mercato in Turchia chiude venerdì 13 settembre, la Lazio può sfruttare questi ultimi giorni per liberarsi di un esubero.