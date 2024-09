Lotito sicuro: “Castrovilli giocherà presto. Cataldi non l’ho mandato via io”

“Ha parlato con Baroni, insieme hanno concordato tutto ed era sereno. Non possiamo sovraccaricare un ragazzo che in passato è stato martoriato dagli infortuni con tre gare a settimana”.

Lotito: “Ho parlato con Baroni..”

E poi ancora: “Vedrete che Castrovilli giocherà presto. Ci puntiamo e l’abbiamo preso per darci quella qualità che in tanti dicono che non abbiamo”. Su Cataldi: “Cataldi? Mica l’ho mandato via io! La Fiorentina lo voleva e alla fine l’ha preso”. Sono queste le parole riportate a “Il Messaggero” del Presidente della Lazio, che ha parlato di Castrovilli e Cataldi.