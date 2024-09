Cataldi: “Non avrei mai lasciato la Lazio, è una cosa di cuore. Bove è forte”

Potrebbe essere una favola a lieto fine visto che nessuno si aspetta che Edoardo Bove e Danilo Cataldi lasciassero Roma e finissero alla Fiorentina. Nonostante la rivalità Roma-Lazio, i due oggi sono compagni di squadra. E il centrocampista lo ha voluto sottolineare in conferenza stampa: “L’ho conosciuto, Bove è un calciatore forte. Ripeto quello che ho detto prima: quando si incontrano belle persone, tutto va oltre. Roma è una piazza particolare, ma adesso siamo qui ed entrambi dobbiamo fare il bene della Fiorentina”.

Cataldi: “Venire a Firenze è stato facile”

Poi sulla Lazio ha aggiunto: “È una domanda complicata. Non sono un ipocrita, quindi risponderò la verità. Io non avrei mai lasciato la Lazio per quello che rappresenta per me e per quello che mi ha dato. È una cosa di cuore. Poi, nel momento in cui ho ricevuto le chiamate della Fiorentina e ho sentito tutta questa fiducia, non ci ho pensato molto. Lo stacco è stato duro, ma la decisione di venire qui è stata facile. Sono contento e determinato a far fare un anno importante a questa squadra, insieme a tutti i compagni”.