Lazio, per Basic all’Hajduk Spalato problemi sull’ingaggio | In uscita anche Pedro

Ora che il mercato in entrata è terminato, la Lazio si sta occupando degli esuberi. Il primo nome sulla lista delle cessioni è quello di Toma Basic, rientrato alla base da un paio di mesi dopo aver giocato in prestito alla Salernitana nella passata annata. Il croato è nel mirino dell’Hajduk Spalato allenato da Gattuso, che vorrebbe riportarlo a giocare in patria e ha tempo fino a domani per farlo.

Basic all’Hajduk Spalato, il problema è l’ingaggio | La Lazio potrebbe anche tenerlo

Il problema è rappresentato dall’ingaggio del classe ’96, il quale percepisce circa 1,6 milioni di euro netti all’anno dai capitolini. I croati sono interessati, ma non vogliono, o forse non possono, contribuire al pagamento dell’intera cifra e vorrebbero dividere l’onere con la Lazio. Ed ecco perché un’ipotesi in fase di valutazione è di tenerlo, per utilizzarlo a stagione in corso e in caso di estrema necessità, dato che sono permessi per regolamento due cambi nella lista dei 25 iscritti alla Serie A, ma possibile che oggi venga perfezionato il tutto.

Pedro fuori dal progetto di Baroni: Lotito vuole venderlo

Un altro sacrificio, considerando tutte le pedine a disposizione, potrebbe riguardare Pedro. L’esperto spagnolo non sembra esattamente al centro del progetto guidato da Baroni, club e allenatore riflettono. Anche il contratto di Pedro è abbastanza pesante e Lotito preferirebbe liberarsene. Per lui possibili sirene arabe.