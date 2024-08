Lazio, Hysaj e Pedro rischiano di essere tagliati fuori | Novità su Folorunsho

La Lazio si sta muovendo in questi ultimi due giorni di mercato al fine di piazzare gli ultimi esuberi. Secondo quanto scritto dal “Corriere dello Sport”, i biancocelesti nelle ultime ore starebbero cercando una sistemazione per Hysaj e Pedro ma al momento l’ipotesi di cederli appare lontana.

Tuttavia le direttive della Lazio sono chiare: qualora nessuno dei due dovesse andar via, sarebbero entrambi tagliati fuori dalle liste di campionato ed europa. I due esuberi inoltre hanno ingaggi che pesano non poco sulle casse biancocelesti; il terzino albanese infatti guadagna 2,8 milioni mentre l’attaccante spagnolo ne percepisce 2. Come se non bastasse quest’ultimo ha più volte ribadito l’intenzione di restare a Roma fino alla scadenza del contratto fissata a giugno 2025.

Folorunsho resta un nome caldo

Nonostante le evidenti difficoltà in uscita, Lotito e Fabiani starebbero spingendo per chiudere il prima possibile la trattativa con il Napoli che vede coinvolto Micheal Folorunsho sulla base di un prestito con opzione di riscatto. L’affare sembrerebbe vicino alla chiusura ma manca ancora l’intesa definitiva tra i due club. Il centrocampista classe ’98 nell’ultima stagione ha vestito la maglia dell’Hellas Verona, collezionando 34 presenze in Serie A condite da 5 reti.