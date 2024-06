Hysaj su Italia-Albania: “Siamo una squadra con giocatori importanti. Mi dispiace che non ci sia Immobile”

Intervenuto in conferenza stampa, Elseid Hysaj, terzino della Lazio, ha parlato in vista della sfida tra Italia e Albania. Queste le sue parole: “Siamo una squadra giovane con giocatori importanti, conosciamo le qualità dell’Italia che non si può nascondere. Dobbiamo stare tranquilli e non fare pazzie in campo”.

Hysaj: “Dobbiamo stare tranquilli. Immobile è un campione”

Poi su Immobile ha aggiunto: “So che non è andato benissimo nella Lazio, ma è un grande professionista e un campione. Sicuramente mancherà all’Italia, mi dispiace che non ci sia perché mi sarebbe piaciuto affrontarlo, ma ci concentreremo nel fermare gli altri attaccanti forti che hanno”.