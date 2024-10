Juventus-Lazio, le scelte di Thiago Motta e Baroni: le formazioni

Juventus in emergenza. In mezzo al campo, nonostante il recuperato Fagioli, il tecnico bianconeri dovrebbe affidarsi a Locatelli e Thuram. Trequarti a Douglas Luiz con Weah e Yildiz. In attacco c’è Vlahovic. Nella Lazio tutti i titolarissimi. Dia coadiuvato da Isaksen e Zaccagni alle spalle della punta Castellanos. Centrocampo con Vecino e Rovella.

Juventus-Lazio, le probabili formazioni: