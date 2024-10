La Juventus batte la Lazio (1-0) allo Stadium | Decisivo l’autogol di Gila

Vince la Juventus di Thiago Motta. Battuta 1-0 la Lazio grazie all'autogol di Gila. Biancocelesti in 10 dal 24' minuto.

Partita bloccata all’Allianz Stadium tra Juventus e Lazio, con le due squadre che provano a costruire ma senza mai rischiare più di tanto. La prima svolta del match arriva al 24′ minuto, quando Kalulu lanciato a rete da Vlahovic, alla Calafiori, viene messo giù al limite dell’area da Romagnoli. Var e cartellino rosso per il centrale biancoceleste, che lascia la sua squadra in 10 per più di un’ora, sventando però un’occasione gigantesca. La Juventus prende un po’ di coraggio ma la Lazio si chiude a riccio e lascia pochi spazi, qualche conclusione da fuori e poco altro.

I biancocelesti rinunciano quasi del tutto ad attaccare, eccezion fatta per alcune sgroppate di Nuno Tavares, anche oggi uno dei migliori dei suoi. Le migliori occasioni della Juventus arrivano nel secondo tempo, con la traversa colpita da Vlahovic da posizione ravvicinata di rapina e il colpo di testa largo di poco di Douglas Luiz. Alla fine la Vecchia Signora la sblocca, col cross di Cabal e la deviazione sfortunata di Gila a beffare Provedel. Finisce 1-0 allo Stadium.

Juventus-Lazio, il tabellino del match:

UVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona (9’st Weah), Gatti (27’st Danilo), Kalulu, Cabal; Locatelli (9’st Fagioli), Thuram (27’st Adzic); Cambiaso, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rouhi, Mbangula. Allenatore: Thiago Motta

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Tavares (33’st Pellegrini), Gila, Romagnoli, Marusic; Rovella, Guendouzi (21’st Castrovilli); Isaksen (21’st Pedro), Dia (28’pt Patric), Zaccagni (21’st Vecino); Castellanos. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Gigot, Dele-Bashiru, Noslin, Tchaouna. Allenatore: Marco Baroni.

Reti: Autogol Gila 40′ st

Ammoniti: Locatelli (J), Savona (J), Fagioli (J), Douglas Luiz (J), Vecino (L), Pedro (L)

Espulsi: 24’pt Romagnoli

Recupero: 2′ pt, 5′ st