La Lazio di Baroni continua a vincere | Vola sulle spalle di Nuno Tavares

La Lazio di Baroni è la vera sorpresa di questo avvio di stagione. Dopo un avvio contornato dalle polemiche, intorno alla società, al mercato e alla scelta del tecnico, ora i tifosi sognano. Sia in Europa League che in campionato, la squadra biancoceleste sta inanellando prestazioni importanti, dimostrando una convinzione e una fiducia nel lavoro del proprio tecnico importantissima. Una delle note più positive è sicuramente l’inserimento dei nuovi acquisti, o almeno di una parte. Dia e Nuno Tavares su tutti, ma anche Dele Bashiru e Noslin, stanno dando una grande mano a Baroni nelle rotazioni. E poi, il più grande merito di Baroni, è aver conquistato da subito anche il gruppo storico, dandogli una fiducia impressionante. Lo testimonia l’avvio di Castellanos, l’anno scorso un po’ oggetto misterioso molto criticato, anche per il peso di essere il vice-Immobile, e quest’anno trascinatore della Lazio. Lo testimoniano le prestazioni di Rovella, rivitalizzato dalla cura del tecnico ex-Verona, che con Guendouzi sta formando una cerniera di centrocampo molto efficace in entrambe le fasi. Lo testimoniano soprattutto i risultati.

La Lazio vola sulle spalle di Nuno Tavares | Già cinque assist per il portoghese, come Yamal e Palmer

Ma il vero crack in questo avvio di stagione della Lazio è Nuno Tavares, terzino sinistro ex Arsenal e Marsiglia arrivato un po’ in sordina, tra lo scetticismo della piazza per i continui problemi fisici degli ultimi anni, e che in questo avvio sta veramente facendo la differenza ogni volta che viene chiamato in causa. I numeri parlano chiaro, sono già 5 gli assist dell’esterno portoghese in questo avvio, alla pari di giocatori del calibro di Cole Palmer, Lamine Yamal e Ousmane Dembele, tantissimi considerando il ruolo che svolge, di terzino sinistro. Ma oltre agli assist, Nuno Tavares è un fattore per il costante stato di apprensione in cui tiene le difese avversarie, preoccupate dalla sua fisicità straripante e dalla sua velocità da centometrista. Insomma, il meccanismo della squadra di Baroni sembra essere più che oliato in questo avvio, e il terzino portoghese sta aggiungendo a questo quel tocco di imprevedibilità che molto spesso risulta fondamentale per scardinare le difese avversarie. E Lotito e Fabiani continuano a godersi le proprie intuizioni di mercato.