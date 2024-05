Lazio, Patric e Hysaj non si allenano in gruppo | Sassuolo a rischio

Tudor deve fare i conti con qualche piccolo acciacco fisico in vista dell'ultima partita stagionale

La Lazio sta preparando l’ultima di campionato contro il Sassuolo che si disputerà domenica sera all’Olimpico. Al centro della difesa rientrerà Romagnoli ma Tudor è preoccupato perché nella giornata odierna sia Patric che Hysaj non si sono allenati in gruppo ma hanno fatto lavoro differenziato. Considerando la squalifica di Casale, la coperta diventerebbe corta in vista della sfida ai neroverdi.

Patric e Hysaj non si allenano, Tudor pensa alle alternative

Se entrambi non ce la facessero, Marusic potrebbe scalare nei tre dietro con l’inserimento sugli esterni di Lazzari a destra e Pellegrini a sinistra. In ogni caso i biancocelesti ci terrebbero a chiudere una stagione complicata nel migliore dei modi davanti ai propri tifosi.