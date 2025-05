Il Milan contro il Genoa ha perso il centrocampista francese; Fofana è dovuto uscire dopo soli 28 minuti, sostituito da Leao. Il giocatore ha probabilmente preso un pestone al 24′ durante un contrasto con Messias. Il numero 29 è rimasto a terra qualche minuto toccandosi il piede ma è stato immediato il cambio da parte di Conceiçao, anche per non correre rischi in prospettiva della finale contro il Bologna di mercoledì prossimo all’Olimpico.

Milan, infortunio Fofana, condizioni monitorate

Le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore, nella speranza che si tratti solo di un trauma contusivo e non di un infortunio più serio. Conceiçao spera di poter contare su di lui per la gara decisiva della stagione.

Con la finale di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo all’Olimpico contro il Bologna, lo stato fisico di Fofana diventa ora un tema centrale per lo staff tecnico.