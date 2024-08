Lazio, non solo Folorunsho per il centrocampo: tutti i nomi nella lista dei biancocelesti

La Lazio si prepara per altri colpi a centrocampo: tutti i nomi sul taccuino

I tifosi biancocelesti sono impazziti per il neo acquisto Dele-Bashiru. Baroni, però, sarebbe felice di riabbracciare Folorunsho nonostante le qualità simili al nigeriano. Inoltre, la Lazio monitora la situazione per la mediana, in attesa di cedere André Anderson, Basic e Akpa Akpro.

Lazio, nuovi nomi per il centrocampo

Secondo “Il Messaggero”, il cognome sotto valutazione è di Rocco Reitz, dinamico centrocampista classe 2002 che appartiene al Borussia Monchengladbach. Il club tedesco lo valuta intorno ai 10 milioni. Nella lista ci sono anche l’ex juventino Carlos Alcaraz e Antoni Milambo, classe 2005 del Feyenoord, che potrebbe finire in un possibile scambio con Isaksen.