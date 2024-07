La Lazio fa il pieno di emozioni, prima l’addio di Ciro Immobile dopo tanti anni capitano e trascinatore dei biancocelesti; poi le parole del neo acquisto Dele-Bashiru. Il nigeriano, 23 anni, è un nuovo giocatore della Lazio.

Lazio, tutto l’entusiasmo di Dele-Bashiru

Dele-Bashiru è il terzo colpo in entrata della Lazio. Trequartista, classe 2001, è arrivato dall’Hatayspor. Il nuovo acquisto ha parlato per la prima volta ai canali ufficiali della società, esprimendo tutto il suo entusiasmo: “Sono molto entusiasta di entrare a far parte della Lazio. Parliamo di un club importante, con tifosi incredibili, in una grande città. Non vedo l’ora di iniziare la stagione. Il primo interesse del club per me risaliva già a gennaio, ma in quel momento ero solo concentrato sul finire la stagione con l’Hatayspor. Incosciamente però già sapevo quello che volevo e che questa fosse la prossima destinazione”.

Il giocatore, ha poi continuato: “Spero di giocare quante più partite possibili, sperando di riuscire a vincere qualche trofeo e terminare la stagione tra le prime quattro in classifica. Il mio idolo? Da sempre Yaya Touré. Mi reputo un centrocampista box to box, mi piace correre e andare al tiro. Proprio per questo mi sono sempre ispirato a Yaya Touré, provo a replicare il suo modo di stare in campo. Mi auguro che le mie caratteristiche possano sposarsi con la Serie A. La League One era molto fisica, con tanti contrasti aerei. Ma penso che in, Italia con l’intensità e la tattica che contraddistingue ogni gara, posso crescere ulteriormente. Non vedo l’ora di iniziare”.