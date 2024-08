Lazio, Baroni vuole due centrocampisti | Fabiani ci prova e studia le alternative

La Lazio deve chiudere le varie operazioni rimaste in sospeso entro la serata di venerdì, con l’arrivo del centrocampista centrale considerato come una priorità da Baroni. Baroni che ne ha chiesti due alla dirigenza, molto diversi tra loro, che andrebbero a completare con qualità e quantità il pacchetto centrale.

Baroni vuole Arthur e Folorunsho, c’è margine per la Lazio ma il tempo stringe

È corsa contro il tempo per chiudere gli acquisti di Michael Folorunsho dal Napoli e di Arthur dalla Juventus. Proposto da Pastorello, quest’ultimo ha scalato posizioni nelle ultime ore: la Juventus lo cede ancora in prestito secco, stavolta non vorrebbe partecipare al pagamento dello stipendio ma sembra difficile che ci riesca. Per quanto riguarda Folorunsho, invece, l’ex Primavera biancoceleste si è promesso e l’impressione è che verrà accontentato. Il suo agente Giuffredi, si legge, sta provando a inserire nei discorsi con il Napoli il centrale difensivo Nicolò Casale.

Baroni però ha bisogno di un vertice basso a centrocampo e qualora non si dovesse concretizzare il trasferimento di Arthur, Fabiani ha puntato come alternativa Adrian Zeljkovic, 23enne sloveno dello Spartak Trnava. Un altro ragazzo che piace molto a Baroni e alla Lazio è Jacopo Fazzini, da quest’anno numero 10 dell’Empoli con cui sta impressionando in questo avvio di stagione. Anch’esso assistito da Giuffredi, l’Empoli potrebbe lasciarlo partire in prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni di euro.