Juve, In estate cessioni di Arthur e Soulé per arrivare a Koopmeiners

La Juventus continua a pensare all’acquisto di Teun Koopmeiners in estate, e ha già deciso da dove ricavare i soldi necessari per assicurarsi le sue prestazioni. L’idea della dirigenza bianconera è arrivare ad un’offerta di circa 45 milioni di euro per convincere l’Atalanta a privarsi di uno dei suoi migliori giocatori. Finito il mercato di gennaio Giuntoli inizierà il pressing sul centrocampista olandese, ma per fare un investimento così importante è necessario fare cassa.

Il futuro di Arthur e Soulé

Come sostenuto da Tuttosport, le due cessioni previste dalla società di Torino sono Arthur e Soulé. Il brasiliano verrà venduto alla Fiorentina, dove sta giocando con continuità in questa stagione, mentre l’argentino piace a molti club di Premier, e chissà che un finale di stagione in crescendo non possa alzare ulteriormente il prezzo del suo cartellino.