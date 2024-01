Juventus, doppio obiettivo dall’Atalanta | Giuntoli prepara una maxi offerta

Nuovo obiettivo per la Vecchia Signora

Dopo aver portato a Torino Tiago Djalò, la Juve pensa già al futuro. Il grande obiettivo per il centrocampo è Teun Koopmeiners dell’Atalanta, ma l’operazione tra i due club potrebbe includere anche Marco Carnesecchi.

Juventus, Giuntoli tiene d’occhio Carnesecchi

La Juventus tiene d’occhio anche Marco Carnesecchi, portiere classe 2000, che dopo essere stato in panchina nella prima parte della stagione, adesso sta giocando regolarmente. L’asse Bergamo-Torino sembra destinato a riaccendersi in estate, anche se la strategia e il costo saranno diversi, visto che l’Atalanta chiede più di 40 milioni di euro per Koopmeiners.