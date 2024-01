Juventus, Koopmeiners: società a lavoro per giugno

Juventus, offerta all’Atalanta per Koopmeiners

La Juventus potrebbe aver trovato in Teun Koopmeiners, centrocampista olandese dell’Atalanta, il nome giusto per rinforzare il centrocampo per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società bianconera avrebbe presentato un’offerta di 40 milioni di euro più bonus alla società bergamasca.

La dirigenza del club torinese mira a chiudere la trattativa entro gli inizi di febbraio, dunque, a mercato invernale ultimato. L’operazione, di conseguenza, esclude che i bianconeri possano accelerare per altri profili in questa sessione. La Juventus mira a chiudere la trattativa entro l’inverno per regalare a Massimiliano Allegri il primo colpo per l’estate.