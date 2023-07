Calciomercato Juventus, dopo Arthur altra cessione in arrivo | Di chi si tratta

Filippo Ranocchia è un nuovo giocatore dell’Empoli. E’ arrivata in questi minuti l’ufficialità per quanto riguarda il centrocampista classe 2001, che sbarca in Toscana in prestito con diritto di riscatto e controriscatto da parte del club bianconero. Questo il tweet del presidente dell’Empoli, Corsi.

