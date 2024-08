Lazio, Lotito pronto ad accontentare Baroni con Folorunsho | ADL vicino a dire sì

Ormai si è capito che Michael Folorunsho è il calciatore giusto per rinforzare la Lazio. Il Napoli lo deve cedere per sbloccare il mercato e quegli acquisti chiesti da Antonio Conte aspettando l’arrivo di Romelu Lukaku.

Lazio, tutto su Folorunsho

Il club biancoceleste per arrivare al centrocampista ex Hellas Verona deve arrivare a quei 12 milioni voluti tanto da Aurelio De Laurentiis. L’ingaggio non rappresenterebbe un ostacolo per il calciatore visto che l’ex Lazio sarebbe felice di tornare a vestire la maglia biancoceleste vista anche la guida tecnica.