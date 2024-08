Lazio, Brescianini verso Napoli: Folorunsho può liberarsi? | La situazione

Il Napoli è in procinto di accogliere il suo nuovo centrocampista: Marco Brescianini dal Frosinone sul quale è stato cercato anche dalla Lazio in questa finestra di mercato. Il giocatore arriverà sulla base di un prestito oneroso a un milione, più l’obbligo di riscatto a 11 milioni di euro come riferisce Matteo Moretto su “X”.

Lazio, Baroni ha già allenato Folorunsho a Verona

L’arrivo di Brescianini a Napoli potrebbe liberare Folorunsho verso proprio la capitale sponda biancoceleste, con il centrocampista che è stato già allenato la scorsa stagione da Baroni al Verona. Con questa mossa di mercato la Lazio potrebbe provare l’affondo per rinforzare il centrocampo, questo quanto riferisce Lalaziosiamonoi.it.