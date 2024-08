Lazio, Conte esclude Folorunsho per la prima partita ufficiale | Indizio di mercato?

La Lazio non molla Folorunsho, messo fuori squadra da Conte al Napoli.

Una decisione significativa e che non lascia spazio a interpretazioni. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Mattino, Antonio Conte avrebbe deciso di escludere Michael Folorunsho dalla partita di questa sera contro il Modena, valida per i 32° di Coppa Italia e che segnerà l’esordio stagionale del Napoli. In attesa della lista ufficiale dei convocati, che confermerà o smentirà l’indiscrezione, quel che emerge dal centro sportivo partenopeo è una chiara rottura tra il classe 1998 e il nuovo allenatore, una rottura che potrebbe favorire i club interessati.

Folorunsho in uscita dal Napoli, lui vuole la Lazio ma occhio alla Fiorentina

Tra questi, la Fiorentina di Palladino che cerca da tempo una mezzala di qualità e intensità e che vorrebbe il centrocampista italiano, e poi la Lazio che ha mostrato un misurato interesse nei suoi confronti, squadra per la quale Folorunsho tifa sin da bambino.