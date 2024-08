Lazio, prende quota il ritorno di Folorunsho | Su di lui però ci sono anche Fiorentina e Atalanta

Michael Folorunsho non avrebbe convinto Antonio Conte in questo precampionato e dunque sarebbe in uscita dal Napoli. Come riportato da “lalaziosiamonoi.it”, il centrocampista ex Verona potrebbe diventare una pista concreta per la Lazio che, dopo l’arrivo di Castrovilli, ha necessariamente bisogno di completare il reparto con un innesto di qualità e l’identikit corrisponderebbe proprio all’azzurro classe ’98.

Lazio, Folorunsho sogna il ritorno a Formello

Ci sarebbe un dettaglio non trascurabile che potrebbe spingere la Lazio a presentare un’offerta a De Laurentiis. Folorunsho infatti è cresciuto proprio nel vivaio biancoceleste ed un suo acquisto permetterebbe al club di Lotito di aggirare le normative sul sovraffollamento delle liste.

Il centrocampista inoltre ritroverebbe Baroni, con il quale ha vissuto la miglior stagione della sua carriera a Verona. Come scritto dalla sopracitata pagina sarebbero stati avviati i primi colloqui con l’agente del giocatore Mario Giuffredi, ma la trattativa non è delle più semplici in quanto sarebbe forte la concorrenza di Atalanta e Fiorentina e il Napoli lo valuta circa 15 milioni, cifra non proprio ben vista dal Patron biancoceleste. Vedremo se nelle ultime settimane di mercato si riuscirà ad impostare una trattativa per un eventuale ritorno