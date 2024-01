Calciomercato Lazio, è fatta per Basic alla Salernitana: le parole di Iervolino

La Lazio è ai dettagli con la Salernitana per il trasferimento di Toma Basic. Il centrocampista non è mai stato parte integrante del progetto Sarri e la cessione è la soluzione migliore per società e calciatore.

Iervolino conferma Basic e Zanoli

Queste le parole del presidente della Salernitana: “Stiamo rinforzando la squadra ed a brevissimo dovrebbero arrivare giovani di talento e di gamba come Basic e Zanoli“. Oltre al biancoceleste, quindi, il club granata è vicino a chiudere l’arrivo in prestito di Zanoli dopo il rinnovo fino al 2029 col Napoli.