Napoli, Ostigard la chiave per arrivare a Nehuén Pérez

Gli azzurri, dopo aver chiuso l’acquisto di Dendoncker, puntano forte su Nehuén Pérez, difensore dell’Udinese classe 2000. Per l’argentino ex Atletico Madrid i friulani chiedevano 20 milioni di euro, ma l’accordo è stato raggiunto per una cifra intorno ai 18. L’unico problema da risolvere è il sostituto di cui necessita l’Udinese per completare la sua rosa.

Nelle ultime trattative fra De Laurentis e Pozzo è spuntato il nome di Leo Ostigard. Il Napoli è disposto a cedere a titolo temporaneo il centrale norvegese ai friulani per facilitare l’arrivo di Pérez. Resta da convincere l’ex Genoa, che sembrava in procinto di tornare a vestire la maglia rossoblù. Tra gli azzurri e l’argentino c’è un accordo totale, e per sbloccare la trattativa manca solo il sì di Ostigard alla nuova destinazione.