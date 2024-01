Altro trionfo per Simone Inzaghi: Napoli da rivedere

Finale che comincia con la solita Inter che approccia benissimo il match, sfiora persino il vantaggio al 15′ con un tiro da fuori di Dimarco che sibila accanto al palo. Al 37′ Thuram si invola sulla fascia con Lautaro che ribadisce in rete, ferma tutto l’arbitro Rapuano per posizione di fuorigioco del francese. Primo tempo che si conclude con pochi spunti, nelle due squadre è stata evidentemente più la paura di subire un gol che l’ambizione di portarsi in vantaggio.

Lautaro in extremis regala la Supercoppa

Il secondo tempo inizia sulla falsa riga del primo, ma è il Napoli ad avere la prima occasione con Kvaratskhelia fermato solo da una bella parata di Sommer. Sliding door importantissima per il match al 59′, intervento folle di Simeone su Acerbi e doppia ammonizione per il 18 azzurro che lascia i compagni in dieci. All’ultimo respiro è il capitano nerazzurro Lautaro Martinez a regalare la Supercoppa all’Inter, palla in mezzo dove è il 10 argentino ad avventarsi per primo, 1-0 e festa nerazzurra.

TABELLINO:

Reti: 90′ Lautaro

NAPOLI (3-4-2-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi (73′ Mario Rui), Cajuste (73′ Raspadori), Lobotka, Zerbin (58′ Ostigard); Politano (69′ Lindstrom), Kvaratskhelia (69′ Gaetano); Simeone. Allenatore: Mazzarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij (62′ Carlos Augusto), Acerbi; Darmian, Barella (62′ Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (80′ Sanchez) ; Thuram (80′ Arnautovic), Lautaro (90′ Bisseck). Allenatore: S. Inzaghi.

Arbitro: Antonio Rapuano

Ammoniti: Rrahmani, Calhanoglu, De Vrij, Barella, Simeone, Gaetano

Espulsi: Simeone

Recupero: 2′ pt, 8′ st.