Ag. Mangala conferma: “L’interesse del Napoli è reale. Ha tanta voglia di giocare in Italia”

L’agente di Mangala, obbiettivo di Juve e Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio CRC del futuro del giocatore belga.

Il Napoli vuole Mangala

Le parole del procuratore: “Un calciatore come Mangala, per come la vedo io, potrebbe fare benissimo al Napoli, ha tanta voglia di Italia. C’è la possibilità di trovare una soluzione che sia valida per tutti, al momento si è in una posizione di stallo. L’interesse del Napoli è reale, ma ci devono essere tutte le condizioni affinché l’affare possa andare in porto”.