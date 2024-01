Supercoppa, Napoli-Inter. Le scelte degli allenatori

Ci siamo, alle ore 20.00 sarà Napoli–Inter, nerazzurri e azzurri di fronte in una sfida da non perdere, in palio il primo trofeo stagionale, la Supercoppa Italiana. Pochi dubbi sulle formazioni, quasi certo il forfait di Bastoni tra i nerazzurri, al suo posto ci sarà De Vrij.

Napoli-Inter: probabili formazioni

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Mario Rui; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Idasia, D’Avino, Gioielli, Ostigard, Zielinski, Lindstrom, Gaetano, Traore, Zerbin, Ngonge, Raspadori

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Bastoni, Dumfries, Buchanan, Carlos Augusto, Asllani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Sanchez, Arnautovic.