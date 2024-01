Napoli, trovata l’alternativa a Theate | Offerta da 15 milioni

Il Napoli sta intensificando gli sforzi per concludere l’acquisizione di Nehuen Perez dall’Udinese, puntando sul centrale argentino classe 2000 come prima scelta per rafforzare la propria difesa. I primi contatti sono stati avviati all’inizio del mese, ma ora, dopo l’archiviazione della Supercoppa Italiana, la trattativa è entrata in una fase più avanzata. L’offerta finora si è fermata a 15 milioni e il club partenopeo non sembra intenzionato a superare questa cifra, ma si sta lavorando per trovare un accordo a metà strada. Tuttavia, l’intesa potrebbe essere raggiunta solo a una condizione: che l’Udinese, nel frattempo, chiuda per un altro difensore come sostituto di Perez.

L’alternativa è un ex Bologna

Nel caso in cui questa trattativa non dovesse concretizzarsi, l’alternativa per il Napoli potrebbe essere Arthur Theate, un difensore centrale belga classe 2000 di proprietà del Rennes. Theate ha già esperienza in Italia, avendo giocato nella stagione 2021/22 con il Bologna prima del suo trasferimento in Francia, collezionando trentuno presenze con i rossoblù.