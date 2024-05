Verona-Torino, probabili formazioni e dove vederla

L'ex Juric torna al Bentegodi per affrontare il suo Verona che sta lottando per la permanenza in Serie A

Fondamentale per il Verona ottenere punti domani contro il Torino per mettere al sicuro il proprio posto nella prossima Serie A. Ben nove delle ultime 13 sfide tra i due club sono terminati in pareggio, completano il parziale tre vittorie granata e una per il Verona. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN domenica 12 maggio alle ore 15.

Probabili formazioni Verona-Torino

VERONA (4-2-3-1): Montipò, Centonze, Coppola, Magnani, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Noslin, Lazovic, Bonazzoli. All. Baroni

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic, Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda, Linetty; Zapata, Sanabria. All. Juric