Napoli, Osimhen spaventa i tifosi azzurri: “Premier League? Ho già il mio piano per il futuro”

Le ultime dichiarazioni dell'attaccante non sono di buon auspicio per il Napoli

Il futuro di Victor Osimhen con il Napoli è avvolto da un velo di incertezza, nonostante il recente rinnovo contrattuale. Ad aumentare ulteriormente le preoccupazioni degli azzurri sono le ultime dichiarazioni rilasciate dal calciatore durante la Coppa d’Africa, le quali suggeriscono la possibilità che l’attaccante nigeriano possa lasciare il club al termine di questa stagione.

Napoli, Osimhen sicuro: “Ho già deciso sul mio futuro“

Nonostante il prolungamento del contratto avvenuto a dicembre, le voci riguardanti un possibile addio non si sono affatto attenuate. Osimhen, in un’intervista con Cbs Sports, ha dichiarato di aver già preso una decisione riguardo al suo futuro. Di seguito le sue parole: “Ho già deciso. Ho già il mio piano, so cosa voglio fare, il prossimo passo che voglio fare. Penso che il 60% delle persone menzioni le voci su di me legate alla Premier League che è uno dei campionati più grandi del mondo. Voglio finire la stagione con il Napoli forte e poi prendere la decisione che ho già preso”.