Napoli, Politano vola verso il rinnovo | Quadriennale in arrivo

Il giorno dopo la sconfitta in Supercoppa in Arabia Saudita, ci sono buone notizie per il Napoli. Matteo Politano, che aveva ricevuto un offerta monstre proprio da un club arabo (Al-Shabab), ha deciso invece di rimanere in azzurro. Non è bastata l’offerta di 30 milioni complessivi di contratto per convincerlo a lasciare il club partenopeo.

Napoli, Politano viaggia verso la conferma

Al contrario, il rinnovo è sempre più vicino. Secondo TuttoMercatoWeb l’intenzione dell’esterno offensivo classe ’93 è di prolungare la sua permanenza a Napoli, e l’intesa dovrebbe arrivare a breve per un contratto da circa tre milioni di euro a stagione fino al 2027.

La scelta dipende dalla voglia di Politano di partecipare ai prossimi Europei da protagonista, visto il bottino ottenuto finora in stagione: sette gol e cinque assist in ventotto presenze.