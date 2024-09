Lazio, nuovi tagli per ringiovanire la rosa: Marusic, Vecino e Pedro ai saluti

La Lazio si prepara ai nuovi cambiamenti per ridurre età e costi

Il piano di ringiovanimento della Lazio è iniziato in estate e proseguirà nella prossima stagione. Secondo “Il Messaggero”, il piano di giugno per abbassare il monte ingaggi e di ringiovanire la squadra prevede nuovi tagli.

Lazio, Marusic e Vecino pronti a salutare i biancocelesti

Dopo gli addii di Luis Alberto, Immobile, Felipe Anderson e Kamada, la Lazio si prepara a salutare agli giocatori. La prossima estate, infatti, toccherà a Marusic, Vecino e Pedro, ma per ora il primo a rischiare non può che essere Hysaj, il cui stipendio è di 2,5 milioni di euro, una cifra esagerata. Come lui, Basic, che guadagna uno stipendio annuo di 1,5 milioni. I tagli potrebbero portare ad una riduzione del monte ingaggi, salvando solo Provedel e Romagnoli.