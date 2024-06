Luis Alberto: “Era il momento di lasciare la Lazio. Il mio rapporto con il presidente non era dei migliori”

Intervistato da AS, Luis Alberto, ex calciatore della Lazio, è tornato a parlare del suo addio con il club biancoceleste.

Luis Alberto: “In Spagna era quasi possibile tornare”

Queste le sue parole:

Dopo tanto tempo in Italia, perché te ne vai?

“Era il momento. L’estate scorsa ero vicino alla partenza e anche questa stagione non è stata affatto buona. Dopo le dimissioni di Sarri tutto è peggiorato e il mio rapporto con il presidente non era dei migliori possibili. Ho capito che il mio ciclo era finito e dovevo trovare una via d’uscita”.

Gli ultimi mesi sono stati difficili per te?

“Non è stato il miglior finale possibile, perché mentalmente ho avuto difficoltà ad andare ad allenarmi e il rapporto con il presidente non mi ha aiutato per niente. Il tutto doveva essere chiuso. Lascio tanti amici e tanto amore in quella che considero la mia seconda casa”.

Hai 31 anni Non hai ricevuto proposte dalla Spagna o dall’Europa?

“Ci sono state chiamate e interessi, ma nulla è stato finalizzato. In Spagna era quasi impossibile perché nessun club avrebbe pagato per un trasferimento. Il Qatar era già un’opzione la scorsa stagione, ma il trasferimento non poteva essere completato e ho dato loro la mia parola che ci sarei andato quando avrei potuto”.