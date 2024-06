Lazio, Fabiani piomba su un giocatore del Tottenham | Sarà lui il sostituto di Luis Alberto?

Importante indiscrezione dall’Inghilterra, e in particolare dal Sun, sul mercato della Lazio. Angelo Fabiani infatti avrebbe presentato una prima offerta al Tottenham per Lo Celso, individuando nel giocatore argentino il perfetto sostituto di Luis Alberto, ormai certo di lasciare la Lazio in estate, probabilmente in direzione Arabia.

Chi è Lo Celso, l’argentino che ha stregato Fabiani

Lo Celso è un calciatore dotato di grande tecnica, un mancino naturale con cui fa fare al pallone ciò che vuole, e la sua posizione in campo ondeggia tra la mediana e la trequarti. Nelle ultime due stagioni, Lo Celso ha faticato notevolmente. Tra Villarreal e Tottenham non ha mai ottenuto la continuità sperata, totalizzandolo solo 2.000′ in due anni tra Premier League, Liga e competizioni europee. Un fase difficile della sua carriera, che inevitabilmente ha abbassato drasticamente il suo prezzo, rendendolo un profilo appetibile per molti club in Europa. Accostato in passato anche a Napoli e Barcellona, per il momento l’unica squadra a essersi mossa concretamente sarebbe stata la Lazio.

Prima offerta della Lazio rifiutata, il Tottenham chiede 10 milioni

Gli Spurs hanno però rifiutato: gli inglesi sono disposti a cedere il ragazzo che nelle ultime stagioni ha trovato poca continuità ma vogliono incassare almeno 10 milioni di euro. Da capire se i biancocelesti torneranno alla carica nei prossimi giorni. L’unico dubbio che attanaglia Fabiani, che sul piano tecnico è innamorato del ragazzo, è la continuità che potrà garantire nel nuovo ciclo biancoceleste.