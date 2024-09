Lazio, retroscena su Pavlovic: il giocatore era preso! Ecco perché l’affare è saltato

Un dietro le quinte molto interessante riguardo al mercato della Lazio. Nel 2019 infatti i biancocelesti avevano preso l’allora 19enne Strahinja Pavlovic, in forza al Milan da quest’estate. Ai microfoni di MilanNews.it a raccontarlo è stato Savo Milosevic, primo allenatore ai tempi del Partizan Belgrado ad aver creduto davvero nel difensore serbo. Ovviamente da allora son cambiate tante cose, ma alla fine il talento del difensore è sbocciato, tanto da farlo arrivare ai grandi palcoscenici del calcio europeo: chissà se qualcuno a Formello si starà mangiando le mani.

L’ex allenatore di Pavlovic conferma: “Lui era della Lazio. Per un problema al cuore non si fece nulla”

Ecco il resoconto della vicenda da parte di Milosevic: “Lui era della Lazio, praticamente. A un certo punto il direttore mi chiama e mi fa: non si fa il contratto perché è stato trovato un problema al cuore, quindi non ha superato le visite mediche. È atterrato all’aeroporto di Belgrado alle 16. Mezz’ora dopo era al campo d’allenamento del Partizan, come nulla fosse. Non ci potevo credere nemmeno io, perché un trasferimento così importante che è sfumato così in condizioni normali sarebbe traumatico per un giovane calciatore, soprattutto perché gli avevano detto che aveva un problema al cuore. Insomma, una cosa forte. Lui come niente fosse era già concentrato sul Partizan ad allenarsi“.