Lazio, nel mirino Mayulu del PSG

Il calciomercato continua anche ad ottobre. La Lazio sta tenendo d’occhio uno degli ultimi talenti del Paris Saint-Germain da ingaggiare per la prossima stagione.

Lazio, occhi sul talento classe 2006 del PSG

Secondo il portale francese “PSG Inside”, i biancocelesti sarebbero infatti interessati al profilo di Senny Mayulu. È un trequartista di 18 anni, classe 2006. Ad oggi ha collezionato 4 presenze in Ligue 1 insieme a Luis Enrique, giocando un totale di 44 minuti. Come si legge in patria, il club parigino ha puntato molto sul calciatore e difficilmente lo lascerà partire. La Lazio però continua a seguirlo.