Mentre a San Siro, si gioca il primato nel girone, alla Red Bul Arena, in palio c’è un posto nel play-off di Europa Legue. Il Benfica fanalino di coda del gruppo D, ha come unico risultato la vittoria, con 3 o più reti di scarto per accaparrarsi la terza piazza e salvare un’annata che a livello Europeo sarebbe disastrosa. Mentre il Salisburgo può contrare su due risultati su tre per tenere al sicuro la terza posizione. Entrambe le squadre vengono dal pareggio contro le prime due del raggruppamento, infatti, il Benfica ha sfiorato l’impresa di battere l’Inter, mentre il Salisburgo ha fermato sullo 0-0 la Real Sociedad. La partita con fischio d’inizio alle 21.00 sarà visibile su Sky e Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni

Salisburgo (4-3-1-2): Schlager; Dedic, Baidoo, Pavlovic, Guindo; Bidstrup, Gourna-Douath, Sucic; Gloukh; Konatè, Simic. All.: Struber.

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Aursnes, Araujo, Otamendi, Morato; Neves, Kokcu; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Musa. All.: Schmidt.