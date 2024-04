Queste le probabili formazioni di Brighton e Manchester City in vista del match di questa sera, fondamentale per la squadra di Guardiola per il titolo.

Brighton-Manchester City, le probabili formazioni:

Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Estupinan; Gross, Baleba; Adingra, Moder, Joao Pedro; Welbeck. Allenatore: De Zerbi.

Manchester City (3-2-4-1): Ederson; Walker, Akanji, Ake; Stones, Rodri; Bernardo Silva, Foden, De Bruyne, Grealish; Haaland