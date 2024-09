Lazio, Fabiani: “Per Immobile potevamo chiedere 15-20 milioni…”

Il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani è intervenuto in conferenza stampa a margine della presentazione dei nuovi giocatori della Lazio Samuel Gigot e Boulaye Dia, affrontando anche diversi temi di mercato.

Fabiani: “Per Folorunsho non ci sono state le condizioni…”

Sul mancato arrivo di Michael Folorunsho:

“Folorunsho è un ottimo ragazzo, non sarebbe andato neanche in lista, non ci sono state le condizioni. Avremmo valutato il prestito con diritto, tutte le altre ipotesi no. Il Napoli ha ritenuto opportuno tenerselo, mi dispiace per il ragazzo, lo stimo a livello calcistico e umano”.

Su Immobile:

“Castellanos ha avuto delle difficoltà lo scorso anno. Vivere all’ombra di Immobile era facile, a differenza di quanto si dice. Basta vedere quello che fa Ciro. E voglio spendere due parole per Immobile, con il quale ci siamo sentito pochi giorni fa. Tre giorni prima del ritiro era carico per ricominciare, mi ha detto: sono carico a pallettoni, farò 20 gol. Poi c’è stata questa proposta. Lui che è un campione in campo e fuori, ha deciso di cambiare aria e nessuno di noi lo ha ostacolato. Lo abbiamo anche favorito, per rispetto dell’uomo. Potevamo chiedere 15-20 milioni e non abbiamo fatto”.