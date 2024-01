Roma, sul taccuino due terzini sinistri

La priorità di Tiago Pinto in questo momento è acquistare un nuovo esterno difensivo, dato che l’arrivo di Daniele De Rossi con il conseguente passaggio al 4-3-3 ha cambiato i piani della Roma sul mercato. Il nuovo allenatore giallorosso vede Zalewski come ala, e di conseguenza rimane il solo Spinazzola per fare il terzino sinistro.

Bakker o Angeliño?

Secondo Il Tempo il nome in cima alla lista è Mitchel Bakker, olandese passato dal Bayer Leverkusen all’Atalanta in estate per 9,5 milioni. Gasperini non ha utilizzato il classe 2000 quanto ci si aspettava, visti i 327 minuti di impiego in stagione. L’alternativa è Angeliño, 27 anni, in prestito al Galatasaray ma di proprietà del Lipsia, che secondo DAZN è stato offerto ai giallorossi.