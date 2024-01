Roma, guai per Spinazzola | Gli esami strumentali

Brutte notizie per la Roma, Spinazzola è out

Problemi per Spinazzola, l’esterno giallorosso fermo per infortunio. Gli esami hanno evidenziato una piccola lesione al quadricipite sinistro. L’esterno di De Rossi, dunque, non sarà disponibile per le trasferte di Riyad e Salerno e le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana. Ancora incerti i tempi di recupero. La nuova Roma di Daniele De Rossi dovrò al momento fare a meno di Spinazzola, nel caso dell’esterno si era parlato anche di possibile cessione.