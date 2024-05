Roma, ricavi per 22 milioni dall’Europa League | Exploit con la Champions

La Roma esce dall’Europa League a testa alta. Questa l’unica consolazione dei giallorossi, che possono dire di aver tenuto fino all’82° il Bayer Leverkusen, imbattuto da 49 giornate, sotto di due lunghezza, a cui si sono dovuti arrendere solo per un autogol di Gianluca Mancini, che su un calcio d’angolo ha inconsapevolmente insaccato con la schiena la palla nella propria porta.

Roma, quanto hanno guadagnato i giallorossi dall’Europa?

Per quanto questa eliminazione abbia lasciato l’amaro in bocca, il percorso europeo ha di certo aiutato la rosa ad aumentare la propria consapevolezza e il proprio status in Europa, consentendo ai giallorossi di consolidare il loro sesto posto nel ranking UEFA.

Anche economicamente ha avuto una notevole importanza questa semifinale: grazie al percorso in Europa League i giallorossi hanno infatti guadagnato una cifra vicina ai 22 milioni di euro che, in caso di quinto posto e quindi di qualificazione per la prossima Champions, diventerebbero più di 70, soldi che la Roma potrà reinvestire sul mercato, anche per trattenere Lukaku, il cui futuro è ancora incerto.