Roma, casting per il dopo Tiago Pinto: nuovo nome dalla Premier League

Per la Roma un nuovo nome per il dopo Tiago Pinto

In casa Roma dopo aver cambiato in corsa l’allenatore, cambiano anche le strategie di mercato. Con il nuovo modulo che adotterà con più frequenza De Rossi serviranno interpreti e giocatori di ruoli differenti.

Roma, per fine mese promessi due rinforzi a De Rossi

Secondo Il Tempo la Roma sta cercando due nuovi interpreti da inserire nello scacchiere di Daniele De Rossi, dopo i colloqui con la proprietà serviranno un terzino sinistro come vice Spinazzola vista l’opzione di utilizzare la difesa a 4 e Zalewski che verrà utilizzato più avanti, e un esterno d’attacco pensando al solo unico di ruolo Paulo Dybala dietro la punta. In queste ore già si sta pensando a un possibile scambio tra Roma e Fiorentina che vedrà come attori Ikonè e Belotti. Per ora rimane solo un sondaggio, ma la possibilità che questo scambio vada in porto molto dipenderà anche dall’uscita di Nzola per la Fiorentina.

Per il nome del nuovo direttore sportivo si pensa anche all’ex ds del Liverpool Julian Ward che ha trascorso ben 11 anni nella dirigenza inglese, e che può essere un serio candidato per il futuro della Roma.