Come comunicato dal Giudice Sportivo, è di un solo turno la squalifica di Romelu Lukaku dopo l’espulsione avuta contro la Fiorentina. Josè Mourinho fare a meno anche di Nicola Zalewski per la pericolosa trasferta contro il Bologna di Thiago Motta in programma domenica alle 18. Gianluca Mancini invece entra in diffida e rischia di saltare un trittico infuocato a cominciare da Roma-Napoli. Questo quanto riportato dalla Lea