Il grande assente nella Roma è Paulo Dybala. L’argentino non ha preso parte nemmeno al match contro la Dea, dove la Roma ha perso un scontro diretto molto importante. Ma non manca molto al suo ritorno.

Infortunio Dybala, in campo contro il Genoa e l’Empoli

Paulo Dybala, infortunatosi contro la Juventus, quando ha accusato un problema fisico, ha saltato il match contro il Leverkusen lo scorso giovedì e il match di ieri contro l’Atalanta. L’ex attaccante della Juventus ha trascorso la domenica tra terapia, ghiaccio e massaggi, guardando poi i suoi compagni in campo al Gewiss Stadium in televisione. Dybala avrebbe dovuto fermarsi già da tempo, ma ha provato a tirare avanti fino a quando non è stato obbligato. La Roma spera e conta di recuperarlo in tempo per la sfida di domenica prossima contro il Genoa: con cinque-sei giorni di lavoro, senza altri impegni agonistici, Paulo dovrebbe mettersi a disposizione di De Rossi.

Nonostante una qualificazione Champions molto più lontana, l’argentino vuole comunque recuperare per le ultime due sfide di campionato. La Joya spera di arrivare in forma e senza problemi tra l’ultima giornata contro l’Empoli e poi l’evento che aspetta da tempo: la Coppa America negli Stati Uniti.