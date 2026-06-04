Il calciomercato Roma inizierà con le cessioni. Entro il 30 di questo mese la società è chiamata e generare plusvalenze nell’attuale bilancio per rispettare i paletti imposti dall’Uefa. Iniziano le prime cessioni.

Calciomercato Roma, si parte con le prime cessioni in vista del 30 giugno

La Roma ha già formalizzato la cessione a titolo definitivo del giovane Sangaré. Non solo l’ivoriano, a lasciare la Capitale potrebbe essere anche Ziolkowski, su cui c’è il forte interesse da parte del Nottingham Forest. Ieri l’Elche ha deciso di riscattare Buba Sangaré. Il terzino spagnolo classe 2007, non è mai sceso in campo in gare ufficiali con la Roma, ma era andato in prestito al club spagnolo dalla scorsa sessione invernale. Gli spagnoli verseranno nelle casse capitoline 4,5 milioni di euro.

Poi c’è Jan Ziolkowski, potrebbe partire verso la Premier League, la società giallorossa sta avanzando passi verso il Nottingham Forest. In caso di addio a Jan, dovrebbero arrivare altri 6 milioni. Infine c’è il diciannovenne genovese, Venturino, arrivato in capitale nell’ambito di uno scambio di prestiti con Tommaso Baldanzi. La formula del prestito prevedeva un diritto di riscatto a favore della Roma di 7 milioni di euro, opzione che difficilmente i giallorossi eserciteranno, anche se ancora i termini temporali non sono scaduti.