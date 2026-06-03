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mercoledì, Giugno 3, 2026
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Calciomercato Roma, di nuovo sulle tracce di Oosterwolde: profilo perfetto per il Gasp

Di
Anna Rosaria Iovino
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371
serie a enilive 2025 2026: hellas verona vs roma
L’ESULTANZA GIOIOSA DI GIAN PIERO GASPERINI DOPO IL GOL DI MALEN ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Roma inizia a pianificare il futuro e spunta di nuovo il nome di Jayden Oosterwolde. Il difensore torna forte tra gli obiettivi della Roma con mister Gasperini. Grazie alla sua straordinaria velocità, alla sua superiorità fisica e alla sua versatilità come terzino sinistro e difensore centrale, il venticinquenne olandese è considerato uno dei giocatori più promettenti.

Calciomercato Roma, Oosterwolde nel mirino per rinforzare la difesa

A Trigoria pensano Oosterwolde per rinforzare la difesa. Il centrale olandese, che attualmente indossa la maglia del Fenerbahçe, è uno dei profili più seguiti dalla dirigenza giallorossa in vista della prossima sessione di mercato. La notizia arriva dal portale turco fanatik.com.tr, secondo il quale la Roma segue con attenzione Jayden Oosterwolde. La Roma è molto interessata al classe 2001 già da tempo e vorrebbe regalare a Gian Piero Gasperini un giocatore per rinforzare il reparto arretrato. Il 25enne è un giocatore estremamente duttile, capace di coprire sia il ruolo di difensore centrale sia quello di terzino sinistro, perfetto per Gasperini. Secondo le indiscrezioni i dirigenti romanisti avrebbero inviato una lettera di interesse formale al Fenerbahçe e starebbero preparando un’offerta di circa 20 milioni di euro. L’esperienza pregressa di Oosterwolde al Parma rende un ritorno in Italia un’opzione allettante e rafforza la posizione della Roma nelle trattative.

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