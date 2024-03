Loftus-Cheek su Conte: “E’ una persona fantastica. In panchina però è scatenato”

“Conte è una persona fantastica, molto intensa. Mi ricordo che non sapevo molto di lui prima che arrivasse al Chelsea, quando lo abbiamo incontrato la prima volta era molto tranquillo. Poi appena è andato in panchina… era completamente diverso! Così appassionato, così scatenato. C’è una grande differenza tra il Conte dentro al campo e quello fuori”.

Loftus-Cheek: “Conte tranquillo ma..”

Sono queste le parole a Cronache di Spogliatoio di Ruben Loftus-Cheek, ex centrocampista del Chelsea e ora al Milan su Antonio Conte, destinato al ritorno in Italia e avvcinato alla Juventus e al club di Via Turati.